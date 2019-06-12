عربي

السودان.. أنباء عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري

السودان.. أنباء عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري
رام الله - دنيا الوطن
يتداول السودانيون منذ يوم أمس أنباء تتحدث عن إحباط محاولة انقلابية لضباط من الجيش واعتقال أكثر من عشرة منهم.

وورد اسم ود ابراهيم الذي اتهم في محاولة انقلابية في 2012 ضمن آخرين بينهم مدير الأمن السابق صلاح قرش، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد موقع صحيفة (الانتباهة) توقيف 68 ضابطا يخضعون حاليا للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية.

وأضاف الموقع أن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها "ضباط إسلاميون"، وذكر أن "ضباطا موالين للنظام السابق" حاولوا الانقلاب على المجلس العسكري.

أخبار ذات صلة

مصرع 12 شخصا وإصابة 11 بحادث سير مروع في القاهرة

مصرع 12 شخصا وإصابة 11 بحادث سير مروع في القاهرة

المؤبد لـ 32 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي

المؤبد لـ 32 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي

خلافا للتقارير الأمريكية.. رئيس الحكومة المغربية: لا علم لي بمشاركتنا بورشة البحرين الاقتصادية

خلافا للتقارير الأمريكية.. رئيس الحكومة المغربية: لا علم لي بمشاركتنا بورشة البحرين الاقتصادية

الحوثيون: مطار أبها مُقابل مطار صنعاء

الحوثيون: مطار أبها مُقابل مطار صنعاء

نائب عراقي يُطالب بالتحقيق في وجود &#34;سجناء فضائيين&#34; ببلاده

نائب عراقي يُطالب بالتحقيق في وجود "سجناء فضائيين" ببلاده

إصابة 26 مدنياً بقصف الحوثيين لمطار أبها السعودي

إصابة 26 مدنياً بقصف الحوثيين لمطار أبها السعودي

العاهل الأردني يتدخل لخفض أسعار الأدوية

العاهل الأردني يتدخل لخفض أسعار الأدوية

ترامب: أمريكا ستواصل دعمها لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

ترامب: أمريكا ستواصل دعمها لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

وفاة طفل بعد صدمه من عربة يجرها حيوان شمال قطاع غزة

وفاة طفل بعد صدمه من عربة يجرها حيوان شمال قطاع غزة

حماس تُعلًق على مشاركة دول عربية بمؤتمر البحرين

حماس تُعلًق على مشاركة دول عربية بمؤتمر البحرين

جوال وبلدية الشوكة يفتتحان مشروع تطوير الحديقة المركزية

جوال وبلدية الشوكة يفتتحان مشروع تطوير الحديقة المركزية

الصحة تُحذر من التعامل مع الأدوية التي تُباع عبر الإنترنت

الصحة تُحذر من التعامل مع الأدوية التي تُباع عبر الإنترنت

تيسير خالد: العدالة الضريبية لا تتحقق بتوزيع الأعباء لصالح الأغنياء

تيسير خالد: العدالة الضريبية لا تتحقق بتوزيع الأعباء لصالح الأغنياء

عشراوي: نقل مولدوفا سفارتها للقدس اعتداء سافر على شعبنا والقانون الدولي

عشراوي: نقل مولدوفا سفارتها للقدس اعتداء سافر على شعبنا والقانون الدولي

منظمة إسرائيلية: &#34;قتل&#34; 13 مدنياً بالتصعيد الأخير كان متوقعاً بسبب السياسة المخالفة للأخلاق

منظمة إسرائيلية: "قتل" 13 مدنياً بالتصعيد الأخير كان متوقعاً بسبب السياسة المخالفة للأخلاق

مصرع طفل وإصابة مواطن في حادثي سير شمال وجنوب غزة

مصرع طفل وإصابة مواطن في حادثي سير شمال وجنوب غزة

منوعات

&#34;مُفاعل تشرنوبل&#34;.. مسلسل هز العالم بخمس حلقات فقط

"مُفاعل تشرنوبل".. مسلسل هز العالم بخمس حلقات فقط

جديد الحالة الصحية للممثل عزت أبو عوف.. هكذا بدا المرض على وجهه

جديد الحالة الصحية للممثل عزت أبو عوف.. هكذا بدا المرض على وجهه

مدير أعمال هيفا يمنع ابنتها الوحيدة من رؤيتها.. والأخيرة تهدد بنشر وثائق

مدير أعمال هيفا يمنع ابنتها الوحيدة من رؤيتها.. والأخيرة تهدد بنشر وثائق

مؤلف &#34;الهيبة&#34; يضع تيم حسن في ورطة

مؤلف "الهيبة" يضع تيم حسن في ورطة

جمال رباني.. أول جلسة تصوير لحفيدات هيفاء وهبي

جمال رباني.. أول جلسة تصوير لحفيدات هيفاء وهبي

إشادة بأخلاق نجم أمريكي من أصل عربي بسبب طريقة &#34;حضنه&#34; للنساء

إشادة بأخلاق نجم أمريكي من أصل عربي بسبب طريقة "حضنه" للنساء

طفح الكيل.. براد بيت يهدد أنجلينا &#34;وقعي أوراق الطلاق وإلا&#34;

طفح الكيل.. براد بيت يهدد أنجلينا "وقعي أوراق الطلاق وإلا"

شاهد: رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها بوصلة رقص أمام المدرسة

شاهد: رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها بوصلة رقص أمام المدرسة

منع ظهور الكويتية منى شداد من أي نشاط تلفزيوني في السعودية بسبب هذا الفيديو

منع ظهور الكويتية منى شداد من أي نشاط تلفزيوني في السعودية بسبب هذا الفيديو

أمل عرفة تعتزل الفن بسبب هذه التهمة.. وتُعلق: تركناه لأهله

أمل عرفة تعتزل الفن بسبب هذه التهمة.. وتُعلق: تركناه لأهله

عربي

المؤبد لـ 32 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي

المؤبد لـ 32 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي

خلافا للتقارير الأمريكية.. رئيس الحكومة المغربية: لا علم لي بمشاركتنا بورشة البحرين الاقتصادية

خلافا للتقارير الأمريكية.. رئيس الحكومة المغربية: لا علم لي بمشاركتنا بورشة البحرين الاقتصادية

نائب عراقي يُطالب بالتحقيق في وجود &#34;سجناء فضائيين&#34; ببلاده

نائب عراقي يُطالب بالتحقيق في وجود "سجناء فضائيين" ببلاده

إصابة 26 مدنياً بقصف الحوثيين لمطار أبها السعودي

إصابة 26 مدنياً بقصف الحوثيين لمطار أبها السعودي