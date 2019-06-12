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المؤبد لـ 32 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي

المؤبد لـ 32 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
عاقبت المحكمة المصرية 32 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ 81، والمشدد ثلاث سنوات لـ 177، والمشدد 10 سنوات لـ 36، والمشدد سبع سنوات لمتهم واحد، بقضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما قضت المحكمة ببراءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد إثر وفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث. ونسبت النيابة للمتهمين، "الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين"، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية، لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، بحسب ما جاء على موقع (i24news).

وشملت الاتهامات، رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق.

كما نسبت النيابة للمتهمين، اتهامات باغتيال ثلاثة قضاة بالعريش في سيارة لنقل الركاب، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

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