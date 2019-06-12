إعلام الاحتلال يزعم: عناصر من حماس أطلقت طائرة مفخخة وانفجرت داخل القطاع

رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي، أن عناصر من حركة حماس، اطلقت حوامة مفخخة قبل قليل، وانفجرت في الهواء داخل قطاع غزة.وأشار الموقع ذاته، إلى أن اطلاق الحوامة المفخخة، لم يسفر عن وقوع خسائر.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.