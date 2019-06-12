خلافا للتقارير الأمريكية.. رئيس الحكومة المغربية: لا علم لي بمشاركتنا بورشة البحرين الاقتصادية





جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بوريطة ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان بالرباط. وردا على سؤال بشأن موقف بلاده من خطة "صفقة القرن" المرتقب إعلانها، نفى بوريطة إطلاعه على تفاصيل هذه الخطة.



ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 حزيران/يونيو الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.



رام الله - دنيا الوطننفى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، الأربعاء، علمه بمشاركة بلاده في مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، بالعاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 من حزيران/يونيو/الجاري.جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش ندوة حول "انعكاسات التقسيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، من تنظيم وحدة معالجة المعلومات المالية بالعاصمة الرباط.وردا على سؤال الصحفيين فيما يتعلق بمشاركة المغرب في ورشة المنامة قال العثماني: "عدت من جنيف أمس ليلا ولا علم لي بالموضوع"، بحسب ما جاء على موقع (i24news).وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أمريكيين بالبيت الأبيض، أن المغرب أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتزامه حضور مؤتمر "المنامة" الذي ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد أمريكا لطرحها.وقال مسؤول بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر الورشة. وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي، أن نفيا علمهما بتفاصيل الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".