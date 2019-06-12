عربي

خلافا للتقارير الأمريكية.. رئيس الحكومة المغربية: لا علم لي بمشاركتنا بورشة البحرين الاقتصادية

خلافا للتقارير الأمريكية.. رئيس الحكومة المغربية: لا علم لي بمشاركتنا بورشة البحرين الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
نفى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، الأربعاء، علمه بمشاركة بلاده في مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، بالعاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 من حزيران/يونيو/الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش ندوة حول "انعكاسات التقسيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، من تنظيم وحدة معالجة المعلومات المالية بالعاصمة الرباط.

وردا على سؤال الصحفيين فيما يتعلق بمشاركة المغرب في ورشة المنامة قال العثماني: "عدت من جنيف أمس ليلا ولا علم لي بالموضوع"، بحسب ما جاء على موقع (i24news).

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أمريكيين بالبيت الأبيض، أن المغرب أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتزامه حضور مؤتمر "المنامة" الذي ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد أمريكا لطرحها.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر الورشة. وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.

وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي، أن نفيا علمهما بتفاصيل الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن". 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بوريطة ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان بالرباط. وردا على سؤال بشأن موقف بلاده من خطة "صفقة القرن" المرتقب إعلانها، نفى بوريطة إطلاعه على تفاصيل هذه الخطة.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 حزيران/يونيو الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

أخبار ذات صلة

السودان.. أنباء عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري

السودان.. أنباء عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري

المؤبد لـ 32 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي

المؤبد لـ 32 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي

الحوثيون: مطار أبها مُقابل مطار صنعاء

الحوثيون: مطار أبها مُقابل مطار صنعاء

نائب عراقي يُطالب بالتحقيق في وجود &#34;سجناء فضائيين&#34; ببلاده

نائب عراقي يُطالب بالتحقيق في وجود "سجناء فضائيين" ببلاده

إصابة 26 مدنياً بقصف الحوثيين لمطار أبها السعودي

إصابة 26 مدنياً بقصف الحوثيين لمطار أبها السعودي

العاهل الأردني يتدخل لخفض أسعار الأدوية

العاهل الأردني يتدخل لخفض أسعار الأدوية

ترامب: أمريكا ستواصل دعمها لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

ترامب: أمريكا ستواصل دعمها لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

جوال وبلدية الشوكة يفتتحان مشروع تطوير الحديقة المركزية

جوال وبلدية الشوكة يفتتحان مشروع تطوير الحديقة المركزية

الصحة تُحذر من التعامل مع الأدوية التي تُباع عبر الإنترنت

الصحة تُحذر من التعامل مع الأدوية التي تُباع عبر الإنترنت

تيسير خالد: العدالة الضريبية لا تتحقق بتوزيع الأعباء لصالح الأغنياء

تيسير خالد: العدالة الضريبية لا تتحقق بتوزيع الأعباء لصالح الأغنياء

عشراوي: نقل مولدوفا سفارتها للقدس اعتداء سافر على شعبنا والقانون الدولي

عشراوي: نقل مولدوفا سفارتها للقدس اعتداء سافر على شعبنا والقانون الدولي

منظمة إسرائيلية: &#34;قتل&#34; 13 مدنياً بالتصعيد الأخير كان متوقعاً بسبب السياسة المخالفة للأخلاق

منظمة إسرائيلية: "قتل" 13 مدنياً بالتصعيد الأخير كان متوقعاً بسبب السياسة المخالفة للأخلاق

مصرع طفل وإصابة مواطن في حادثي سير شمال وجنوب غزة

مصرع طفل وإصابة مواطن في حادثي سير شمال وجنوب غزة

اشتية: يجب على الصليب الأحمر دعم الموقف الفلسطيني الرافض لقرصنة إسرائيل لأموالنا

اشتية: يجب على الصليب الأحمر دعم الموقف الفلسطيني الرافض لقرصنة إسرائيل لأموالنا

الخارجية تُدين قرار رئيس وزراء مولدوفا بنقل سفارة بلادة إلى القدس

الخارجية تُدين قرار رئيس وزراء مولدوفا بنقل سفارة بلادة إلى القدس

منوعات

&#34;مُفاعل تشرنوبل&#34;.. مسلسل هز العالم بخمس حلقات فقط

"مُفاعل تشرنوبل".. مسلسل هز العالم بخمس حلقات فقط

جديد الحالة الصحية للممثل عزت أبو عوف.. هكذا بدا المرض على وجهه

جديد الحالة الصحية للممثل عزت أبو عوف.. هكذا بدا المرض على وجهه

مدير أعمال هيفا يمنع ابنتها الوحيدة من رؤيتها.. والأخيرة تهدد بنشر وثائق

مدير أعمال هيفا يمنع ابنتها الوحيدة من رؤيتها.. والأخيرة تهدد بنشر وثائق

مؤلف &#34;الهيبة&#34; يضع تيم حسن في ورطة

مؤلف "الهيبة" يضع تيم حسن في ورطة

جمال رباني.. أول جلسة تصوير لحفيدات هيفاء وهبي

جمال رباني.. أول جلسة تصوير لحفيدات هيفاء وهبي

إشادة بأخلاق نجم أمريكي من أصل عربي بسبب طريقة &#34;حضنه&#34; للنساء

إشادة بأخلاق نجم أمريكي من أصل عربي بسبب طريقة "حضنه" للنساء

طفح الكيل.. براد بيت يهدد أنجلينا &#34;وقعي أوراق الطلاق وإلا&#34;

طفح الكيل.. براد بيت يهدد أنجلينا "وقعي أوراق الطلاق وإلا"

شاهد: رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها بوصلة رقص أمام المدرسة

شاهد: رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها بوصلة رقص أمام المدرسة

منع ظهور الكويتية منى شداد من أي نشاط تلفزيوني في السعودية بسبب هذا الفيديو

منع ظهور الكويتية منى شداد من أي نشاط تلفزيوني في السعودية بسبب هذا الفيديو

أمل عرفة تعتزل الفن بسبب هذه التهمة.. وتُعلق: تركناه لأهله

أمل عرفة تعتزل الفن بسبب هذه التهمة.. وتُعلق: تركناه لأهله

عربي

نائب عراقي يُطالب بالتحقيق في وجود &#34;سجناء فضائيين&#34; ببلاده

نائب عراقي يُطالب بالتحقيق في وجود "سجناء فضائيين" ببلاده

العاهل الأردني يتدخل لخفض أسعار الأدوية

العاهل الأردني يتدخل لخفض أسعار الأدوية

ترامب: أمريكا ستواصل دعمها لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

ترامب: أمريكا ستواصل دعمها لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز