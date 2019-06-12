شؤون فلسطينية

الفصائل تُهدد.. صحيفة: موافقة إسرائيلية على إدخال دفعة جديدة من الأموال القطرية لغزة

الفصائل تُهدد.. صحيفة: موافقة إسرائيلية على إدخال دفعة جديدة من الأموال القطرية لغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، إن اتصالات أُجريت مع الوسطاء بملف التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة خلال الأيام الماضية، لافتةً إلى أن الوسيط المصري أُبلغ بأنه لا صبر على المماطلة مجدداً.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر فصائلي لم تسمه، إن الفصائل هددت بعودة أدوات الضغط الخشنة بمسيرات العودة، منوهةً إلى أن ذلك دفع القاهرة إلى طلب المحافظة على حالة الهدوء إلى حين إيفاد طاقم أمني من المخابرات العامة إلى غزة، مع تعهد بدفع الجانب الإسرائيلي إلى تنفيذ المطلوب منه خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة: "بالتوازي مع ذلك، أبلغ الوسيط القطري حركة حماس بأنه حصل على موافقة إسرائيلية مبدئية لإدخال دفعة مالية جديدة، وأنه يتوقع أن يصل خلال أيام وفد فني للتباحث في تشغيل خط الكهرباء الجديد 161، تمهيداً لإنهاء مشكلة الكهرباء".

وأكملت: "من ناحية ثانية، أبلغ مندوبو الأمم المتحدة الحركة بأن عدداً من الوفود سيصل لتنفيذ مشاريع، بما فيها التشغيل المؤقت، حيث أن وفداً من البنك الدولي مكون من خمس شخصيات زار غزة لبحث آليات تشغيل دفعة جديدة من المتخرجين يبلغ عددها 10 آلاف".

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