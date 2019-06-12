الرئيس عباس يُعلّق على استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

رام الله - دنيا الوطندان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استهداف مطار أبها السعودي من قبل الحوثيين، حيث أدى سقوط صاروخ على المطار لإصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح، واصفاً إياه بـ "الإجرامي والخطير ضد المملكة".وأكد الرئيس عباس، وقوف فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات، مطالباً الجميع بإدانة هذه الأعمال، والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) أوردت تصريحاً رسمياً حول سقوط "مقذوف معاد" من الحوثيين، في صالة القدوم في المطار الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.