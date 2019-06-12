حماس تُعلًق على مشاركة دول عربية بمؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم: إن حركته تستهجن موافقة بعض الدول العربية على المشاركة في ورشة البحرين، بما يتناقض مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض للورشة.





وأوضح برهوم، في تصريح صحفي، أن ورشة البحرين إحدى خطوات تنفيذ (صفقة القرن) التي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف برهوم: "نستغرب هذا الموقف المفاجئ، ونؤكد ضرورة مقاطعة هذه الورشة، وأي مواقف وخطوات من شأنها التطبيع مع العدو، أو المساس بالحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وتتقاطع مع المخططات الصهيوأمريكية المعادية لحقوق شعبنا، وتهدف إلى شطب قضيته وتصفيتها".





يذكر، أن السعودية والإمارات ومصر والأردن والبحرين والمغرب سيحضرون المؤتمر الأمريكي المنوي عقده في المنامة، فيما تُرجح تقارير إعلامية حضور قطر.