شؤون فلسطينية

جوال وبلدية الشوكة يفتتحان مشروع تطوير الحديقة المركزية

جوال وبلدية الشوكة يفتتحان مشروع تطوير الحديقة المركزية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال)، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبلدية الشوكة في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، مشروع تطوير الحديقة المركزية في المنطقة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لجمهور المواطنين، والترفيه عن أسرهم وأطفالهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وحضر افتتاح المشروع، الذي دعمته شركة جوال، رئيس بلدية الشوكة منصور بريك، ومدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، ومدير شركة حضارة بغزة، عوني الطويل، وعدد من مدراء مجموعة الاتصالات.

وألقى رئيس بلدية الشوكة، منصور بريك، كلمة خلال الافتتاح، وعبر فيها عن عظيم شكره وامتنانه للدعم المقدم من شركة جوال والذي تمثل بتطوير الحديقة المركزية في بلدة الشوكة، وللأثر الكبير الذي تركته الشركة بدعمها لهذا المشروع، وتطرَّق خلال كلمته إلى الخدمات التي تقدمها البلدية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، والتي تحاول من خلالها قدر الإمكان تعزيز صمود الأهالي، وتوفير الخدمات الترفيهية الأخرى، مشيراً إلى أن البلدية تطمح أن ترتقي بالخدمات إلى أبعد من ذلك بكثير، وتوفير الراحة لسكان البلدة.

واعتبر أن دعم شركة جوال لتطوير الحديقة، يُعد من أهم المشروعات الأساسية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتخفف عنهم، مثمناً وقوف شركة جوال إلى جانب المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور.

بدروه، أكد مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، على عمق التعاون بين شركة جوال، والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واصفًا إياه بالاستراتيجي والنهج الأصيل الذي تُصرّ 
إدارة الشركة على تعزيزه وتطويره، من أجل الارتقاء بها، وتعزيز صمودها.

وشدَّد على أن الدعم، الذي قدمته شركة جوال لبلدية الشوكة، يعكس روح العلاقة الاستراتيجية، والانتماء الوطني الخاص، ويُعزّز قدراتها في تقديم أفضل الخدمات، مشيراً إلى أنه يدعم أدائها في تحقيق المزيد من الإنجازات، ويساهم بقدر كبير في دفع عجلة التنمية بجميع المجالات من أجل الارتقاء بما يتوافق مع تطلعات إدارة الشركة، نحو دعم و تطوير المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

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