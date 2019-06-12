الصحة تُحذر من التعامل مع الأدوية التي تُباع عبر الإنترنت



وأهابت الوزارة بعموم المواطنين، لعدم شراء أو تداول أي مستحضر صيدلاني، يباع من خلال المواقع الإلكترونية، وشرائه فقط من الصيدليات، وبعد استشارة الطبيب أو الصيدلاني.



رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الصحة الفلسطينية، جمهور المواطنين، وخصوصاً طلبة الثانوية العامة من التعامل مع الأدوية والمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية، التي تباع عبر الإنترنت لخطورتها، وعدم مرورها بالفحوصات اللازمة، والتأكد من سلامتها.وأضافت الوزارة، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة، انتشار العديد من الإعلانات المروجة للأدوية والمكملات الغذائية المضللة للجمهور، وخاصة لطلبة الثانوية العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن هذه الأدوية غير مسجلة في وزارة الصحة، وبالتالي فإن سلامة وفعالية استخدامها وظروف تخزينها وصناعتها غير مضمونة.