شؤون فلسطينية

تيسير خالد: العدالة الضريبية لا تتحقق بتوزيع الأعباء لصالح الأغنياء

تيسير خالد: العدالة الضريبية لا تتحقق بتوزيع الأعباء لصالح الأغنياء
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على نية الحكومة خفض ضريبة الدخل، واعتماد ضريبة موحدة مخفضة بنسبة 10 % فكتب يقول:  

كانت وزارة المالية، قد قامت في العام 2015 بتخفيض ضريبة الدخل من 20 % إلى 15% على مداخيل الفئات العليا لاعتبارات تتفاوت في تقديراتها لتشجيع الاستثمار، وحالياً يجري العمل ضمن ما يسمى الخطة الاستراتيجية للوزارة على مراجعة منظومة الضرائب، واعتماد ضريبة موحدة مخفضة بنسبة 10% تأخذ في الاعتبار تحقيق العدالة الضريبية، ودعم السلع الأساسية.  

وأضاف : كنا نعتقد ان الظروف الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها تثقل كاهل المواطنين العاديين وذوي الدخل المحدود، فإذا بها تثقل كاهل غيرهم، ما يتطلب تدخلاً حكومياً للمعالجة، وصولاً إلى تحقيق العدالة في توزيع الأعباء. 

وختم خالد مدونته قائلاً: هذه إذن هي العدالة الضريبية، إنها توزيع الأعباء في مواجهة الاحتلال، ولكن لصالح الأغنياء، وكان الأنسب أن تولي الحكومة اهتمامها لمكافحة التهرب الضريبي من ناحية، واعتماد الضريبة التصاعدية على المداخيل من ناحية أخرى، وتوزيع الأعباء في هذه الظروف على الجميع من أجل تحقيق العدالة والصمود.

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