عشراوي: نقل مولدوفا سفارتها للقدس اعتداء سافر على شعبنا والقانون الدولي

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن قرار مولدوفا غير القانوني، بنقل سفارتها لإسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.





وفي هذا السياق، طالبت عشراوي باسم اللجنة التنفيذية، الاتحاد الأوروبي، بوقف إجراءات اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي، إلى أن تعود عن قرارها غير القانوني وخطوتها العدائية، وتتبنى مواقف تنسجم مع القانون الدولي، ومواقف الاتحاد الأوروبي، فيما يخص القضية الفلسطينية.





واعتبرت أن الدول التي تتبنى مواقف وخطوات غير شرعية مماثلة، تُعتبر دولاً مارقة وشريكة في جرائم إسرائيل، وتتحمل المسؤولية السياسية والقانونية لهذه التعديات، ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

رام الله - دنيا الوطن