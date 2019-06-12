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الحوثيون: مطار أبها مُقابل مطار صنعاء

الحوثيون: مطار أبها مُقابل مطار صنعاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام: إن استمرار الحصار، الذي يفرضه التحالف العربي، وإغلاق مطار صنعاء، يجعل مطاراته في مرمى النيران.

وقال عبد السلام، وفق (روسيا اليوم): "للعام الخامس وإغلاق مطار صنعاء، ورفض الحل السياسي والخيار السلمي، يحتم على شبعنا اليمني الدفاع عن نفسه".

وأشار عبد السلام، إلى أنه وجب إفهام دول العدوان، بأن مطاراتها في مرمى النيران، وأن إغلاقها أو إصابتها بشلل تام، هو أقرب الطرق لفك الحصار عن مطار صنعاء.

وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم، أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.

ثم أكد التحالف العربي، استهداف المطار، مشيراً إلى أنه أسفر عن إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين بينهم ثلاث نساء وطفلان.

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