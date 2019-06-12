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شؤون فلسطينية

مصرع طفل وإصابة مواطن في حادثي سير شمال وجنوب غزة

مصرع طفل وإصابة مواطن في حادثي سير شمال وجنوب غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، من سكان منطقة "العامودي" بعدما صدمته عربة شمال قطاع غزة.

وقالت دائرة مرور غزة: إن الطفل يبلغ من العمر (عامين وشهرين)، حيث توفي بعدما صدمته عربة يجرها حيوان، بالقرب من الجامعة الأمريكية شمال قطاع غزة.

من جهة أخرى، أصيب المواطن أكرم محمد كحيل (21 عاماً) إصابة مابين متوسطة إلى خطيرة، بعد صدمه من مركبة (سكودا) في شارع الدحدوح بتل الهوا جنوب مدينة غزة.

وكان مواطن، توفي اليوم الأربعاء، متأثراً بجراح أصيب بها، إثر حادث سير تعرّض له قبل أيام، وسط قطاع غزة.

وقالت دائرة مرور غزة: إن المواطن محمود عبد الكريم أبو كميل (30 عاماً)، توفي متأثراً بجراح أصيب بها بعد صدمه من دراجة نارية، أثناء قيادته دراجة هوائية في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى قبل أيام".

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