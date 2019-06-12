اشتية: يجب على الصليب الأحمر دعم الموقف الفلسطيني الرافض لقرصنة إسرائيل لأموالنا

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورر، في مقر اللجنة بمدينة جنيفالسويسرية، بحضور سفير فلسطين لدى سويسرا، إبراهيم خريشة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الذكرى المئوية لإنشاء منظمة العمل الدولية.وشكر اشتية الصليب الأحمر على جهوده في مراقبة وتحسين الظروف الإنسانية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وكذلك ترتيب زيارات الأهالي لهم.وقال اشتية: إن الصليب الأحمر هو الضمير العالمي، الذي يقوم بدور أخلاقي في تخفيف معاناة الأسرى، مؤكداً أن دورهم في فلسطين له أهمية كبير،ة كونها تعيش تحت آخر احتلال كولونيالي في العصر الحديث.وتابع رئيس الوزراء: إن الصليب الأحمر كمؤسسة دولية، تُعنى بقضايا الأسرى، يجب أن يكون لها دور في دعم الموقف الفلسطيني الرافض لقرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية، واقتطاع من قيمة المساعدات المقدمة لأسر الشهداء والأسرى منعائدات الضرائب الفلسطينية، بحجة دعم وتمويل الإرهاب.وأضاف اشتية، أن قضية الأسرى قضية وطنية، تمس مشاعر كل فلسطيني، فكل عائلة عاشت من خلال أفرادها أو أقربائهم تجربة الأسر، التي خاضها مليون فلسطيني منذ عام 1967.وقال رئيس الوزراء: إن امتناع الحكومة عن استلام أموال المقاصة المنقوصة، رغم الأزمة المالية الخانقة، وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين كاملة، لها أسباب قانونية وسياسية، موضحاً أن استلامها هو موافقة ضمنية على إدانة الأسرى والشهداء بالإرهاب، وكذلك فتح الباب لملاحقة الحكومة، والبنوك قانونياً بتمويل الإرهاب أيضاً.من جانبه، أكد ماورر على أن الصليب الأحمر يقدم أفضل ما لديه في الأراضي الفلسطينية، وفق ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية، مع الإيمان بضرورة الوصول إلى حل الدولتين.