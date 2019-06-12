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شؤون فلسطينية

الخارجية تُدين قرار رئيس وزراء مولدوفا بنقل سفارة بلادة إلى القدس

الخارجية تُدين قرار رئيس وزراء مولدوفا بنقل سفارة بلادة إلى القدس
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، قرار رئيس وزراء مولدوفا بافل فليب، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك قبل سقوط حكومته بلحظات، واعتبرته انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان: "أن فليب أقدم على هذه الخطوة ليبيع موقف بلاده لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مستغلاً الغموض السياسي في بلاده، لكي يكسب الحظوة لدى هاتين الدولتين أمام بقية الأحزاب في مولدوفا، التي اتفقت على تشكيل حكومة بديلة له، فهو يحتمي بالدعم الأميركي والإسرائيلي، وورط بلاده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، لكي يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم الأميركي والإسرائيلي.

وأضافت: الدولة التي لا زالت تناضل من أجل مقومات البقاء، وتسعى ليكون لها مكان في أوروبا وفي العالم، وبدلاً من أن تبدأ خطواتها الدولية بالالتزام بالشرعية الدولية، والقانون الدولي، ومواقف الاتحاد الأوروبي، الذي تطمح للانضمام إليه، دفع بها بافل فليب خلافاً لكل ذلك، وبعيداً عنه بتبنيه النهج المخالف، والذي يضعها في مصاف الدول المارقة، والمعرضة للمساءلة القانونية الدولية.

وأكدت في ختام بيانها، أن دولة فلسطين، لن تسمح لهذا القرار أن يتنفذ، وتتابع ملابساته كافة، وستنسق مع الحكومة الجديدة في مولدوفا لإسقاط هذا القرار المتسرع، وغير القانوني، والمساعدة في التزام مولدوفا بالقانون الدولي، وعدم الانجرار وراء وعود كاذبة، تطلقها دولة الاحتلال، أو ابتزازات أمريكية، غير مؤثرة.

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