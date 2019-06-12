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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم مساكن وبركسات وحظائر أغنام في الرأس الأحمر بالأغوار

قوات الاحتلال تهدم مساكن وبركسات وحظائر أغنام في الرأس الأحمر بالأغوار
أراضي في الأغوار - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساكن وبركسات وحظائر أغنام في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن جيش الاحتلال، هدم بركساً للأغنام، وخيمة سكنية للمواطن بكر بني عودة، وأربع خيام سكنية بأحجام متفاوتة، وحظيرتي أغنام، ودمر20 برميلاً للمياه، ومعدات للطاقة الشمسية، للمواطن علان بني عودة.

كما هدمت جرافات الاحتلال ثلاثة بركسات لتربية الماشية مساحة الواحد 100م2، وخيمة سكنية مساحتها 60 م2، ودمر25 برميلاً للمياه، للمواطن سليمان جميل بني عودة، وبركسين لتربية الماشية للمواطن جميل بني عودة ونجله سليمان، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يشار إلى أن الاحتلال، نفذ يوم أمس الثلاثاء، عمليات هدم لآبار لتجميع المياه، واقتلاع لأشجار زيتون في منطقة "أم كبيش" شرق طمون.

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