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إصابة 26 مدنياً بقصف الحوثيين لمطار أبها السعودي

إصابة 26 مدنياً بقصف الحوثيين لمطار أبها السعودي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدفت صباح الأربعاء مطار أبها جنوبي المملكة وأصابته.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، وفق (روسيا اليوم): "مقذوف معاد حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي"، مشيراً إلى إصابة 26 شخصاً مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة من بينهم ثلاث نساء وطفلان، تم نقل ثمان حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة.

وأضاف المالكي: "الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي"، وفق تعبيره.

وأكد المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية"، حسب قوله.

وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.

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