الصحة بغزة: مرضى قطاع غزة يعيشون مرحلة غير مسبوقة من النقص الدوائي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة: إن مرضى قطاع غزة، يعيشون مرحلة غير مسبوقة من النقص الدوائي، مع استمرار الحصار الإسرائيلي، للعام الثاني عشر على التوالي.
قالت وزارة الصحة بغزة: إن مرضى قطاع غزة، يعيشون مرحلة غير مسبوقة من النقص الدوائي، مع استمرار الحصار الإسرائيلي، للعام الثاني عشر على التوالي.
وأضافت في بيان مقتضب، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، أن هذا النقص الدوائي، يأتي جراء نفاد 52% من الأدوية التخصصية، والمستهلكات الطبية.
وطالبت الوزارة، كافة الجهات المعنية، بالتدخل العاجل؛ لتوفير الاحتياجات الدوائية.
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