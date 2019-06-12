جبهة التحرير الفلسطينية: الحل الوحيد لمواجهة المؤامرات تطبيق اتفاقيات المصالحة وتجسيد الوحدة

رام الله - دنيا الوطنقال سفيان مطر، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية، ومسؤل العلاقات الوطنية: إنه في ظل هذا الواقع العربي المتآمر على قضية الشعب الفلسطيني، فالمخرج الوحيد لمواجهة ذلك هو بالذهاب فوراً لتطبيق وتنفيذ اتفاقيات المصالحة، وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدتنا الوطنية بعيداً عن أي أجندات خارجية؛ لكي نستطيع معاً مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، ومحاولات تصفية قضيته العادلة، عبر ما يسمى بـ (صفقة القرن) وورشة البحرين، التي يراد منها بيع فلسطين فى المزاد العلني.وأكد مطر، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، هو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وإطلاق سراح كافة الأسرى.