‎المالكي: الأمن والاستقرار في المنطقة يحتاج تضافر الجهود لحماية حل الدولتين



‎وأوضح المالكي للوزير البولندي، أن هناك حاجة ماسة لآلية سياسية دولية، بعد فقدان الثقة في الجانب الأمريكي الذي انحاز بالكامل للمشروع الاستعماري، ويسعى لتسويق مشاريع وهمية تحت عناوين اقتصادية رفضناها منذ زمن بعيد، لأنها بضاعة إسرائيلية فاسدة، لا تجيب بالمطلق على السؤال الوطني السياسي الفلسطيني، أساس العملية السياسية التي انطلقت لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة؛ لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية من خلال تحقيق حل الدولتين، وليس إدامة الاحتلال. ‎





وأضاف، الجانب الأمريكي، يتحدث عن سلام اقتصادي يناسب الرؤية الإسرائيلية التوسعية بفرض الوقائع على الأرض وفرض الأجندات، وإزاحة الملفات الأساسية من على طاولة المفاوضات.



‎وأكد المالكي لمضيفه البولندي، أن الإدارة الأمريكية الحالية لم يعد يمكن الاعتماد عليها، ولا الثقة بخطواتها ووعودها، فقد أكدت خطواتها بدءاً بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، والوعد الأمريكي بخصوص القدس، وتهديدها المنظمات الدولية، وتجميد المساعدات المالية، وحربها على (أونروا) لإنهاء حق العودة، أثبتت بما لا يدعو للشك دعمها لإسرائيل، ووقوفها إلى جانب الاحتلال في مواجهة حقوقنا الوطنية.



‎وأشار المالكي إلى أننا أمام مشاريع وهمية في ظل حالة الجمود التي تشهدها المنطقة بفعل الوضع الداخلي الإسرائيلي، وفي ظل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض باستعار حملتها الاستعمارية الاستيطانية، فإن هناك ما يدعو للقلق، ويهدد حل الدولتين، لذلك قال المالكي: إن المطلوب من المجتمع الدولي، تكثيف الجهود لحماية حل الدولتين، الذي ندعمه ونؤمن به، وكذلك المجموعة الدولية، وبولندا من ضمنها، هناك حاجة قال المالكي لتحرك الجميع من أجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة، والسلام يحتاج هذا الجهد.





‎واتفق الجانبان الفلسطيني والبولندي على مواصلة الجهود المشتركة على الصعيدين الثنائي والدولي.

رام الله - دنيا الوطن‎ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها في العاصمة البولندية وارسو، خلال زيارته الرسمية، تلبية لدعوة نظيره البولندي، التقى وزير الخارجية، د. رياض المالكي، أمس في العاصمة وارسو، وزير الدولة مسؤول العلاقات الدولية في الرئاسة البولندية، السيد كشيشتوف شتشيرسكي، ووضعه في صورة مستجدات وتطورات الوضع الذي تمر به المنطقة، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في شتى مجالاتها.