وزير الحكم المحلي: الحكومة لن تسمح أن تتحول غزة لمنطقة غير صالحة للحياة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، أن الحكومة الفلسطينية، ستعمل على وحدة الشعب الفلسطيني في القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ولن تُميز بين محافظة وأخرى.وقال الصالح: إن الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية، مُكلفة بخدمة الفلسطينيين، ولن يمنعهم الاحتلال الإسرائيلي، من العمل على توفير كافة احتياجات المواطنين.وأوضح أنهم في الحكومة، لن يسمحوا بأن تتحول غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، مضيفًا: "كما لن نسمح أن يكون شبابنا ضحايا قوارب الموت، في البحث عن الحياة".