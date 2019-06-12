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شؤون فلسطينية

(هيومن رايتس ووتش): الغارات الإسرائيلية خلال التصعيد انتهاك لقوانين الحرب

(هيومن رايتس ووتش): الغارات الإسرائيلية خلال التصعيد انتهاك لقوانين الحرب
بناية تم قصفها خلال التصعيد الإسرائيلي في مايو 2019
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الأمريكية، التي تعني بحقوق الإنسان: إن التصعيد العسكري الذي شهده قطاع غزة في أوائل أيار/ مايو الماضي، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، شمل "هجمات غير قانونية من الجانبين"، وفق تعبيرها.

وأضافت المؤسسة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن 15 مدنياً فلسطينياً، لقوا مصرعهم، جراء هذا التصعيد، بالإضافة إلى مقتل أربعة "مدنيين" إسرائيليين.

وتابعت: "ضربت أربع غارات جوية إسرائيلية أهدافاً يبدو أنها لا تحتوي على أي هدف عسكري، أو قد تكون تسببت في خسائر مدنية غير متناسبة، في انتهاك لقوانين الحرب". 

وتقول (هيومن رايتس ووتش): إن من بين المدنيين الفلسطينيين امرأة فلسطينية حامل، وطفل رضيع، وصبي عمره 11 عاماً.

ووصفت المؤسسة الأمريكية، الصواريخ غير الموجهة التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية تجاه المراكز السكانية الإسرائيلية بأنها "عشوائية وأطلقت بشكل غير قانوني".

وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرنامج في (هيومن رايتس ووتش): "تقريبا، كل جولة قتال جديدة في غزة توقع قتلى وجرحى من المدنيين، يشنّ كل من إسرائيل والمجموعات الفلسطينية هجمات مع تجاهل مقلق لحماية المدنيين".

وتقول المؤسسة: "قابلت (هيومن رايتس ووتش) 20 فلسطينياً وإسرائيلياً، ناجين أو شهوداً على الهجمات، أو أقارب القتلى، أو سكان المناطق المستهدفة، كما زارت مواقع الضربات، وعاينت مخلفات الذخائر، وراجعت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والمجموعات المسلحة الفلسطينية".

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