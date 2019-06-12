منصور يُطالب الكويت بعدم المشاركة في ورشة البحرين

أن دولة الكويت، لم تحدد حتى اللحظة موقفها الرسمي حول المشاركة في "ورشة البحرين"، مشيراً إلى أنها تؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام.





وقال منصور في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن لقاءه بوزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي ترأس جلسة مجلس الأمن، وسفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أكد على رفض (صفقة القرن) وحق الشعب الفلسطيني بانتزاع حقوقه الوطنية، وإقامة دولته المستقلة، معرباً عن أمله في عدم مشاركة الكويت بالورشة.



وطالب منصور المجتمع الدولي، ودولة الكويت باعتبارها رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيسة الجمعية العامّة، بإدانة ورفض تصريحات المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، والمتعلقة بمدينة القدس المحتلة، والتي تشكل خرقاً واضحاً وفاضحاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والتي تؤكد على أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن أي إجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها إسرائيل غير قانونية وباطلة.

رام الله - دنيا الوطنأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور: