حماس: لا تفويض لأحد للمشاركة في ورشة "البحرين" الاقتصادية





وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر (تويتر): أنه لا تفويض لأحد من شعبنا للمشاركة في ورشة "البحرين" الاقتصادية، مشددة على أن مقاطعتها عربياً وإسلامياً، يدعم ويُساند الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لـ (صفقة القرن).





وأكد القانوع، أن وحدة شعبنا، ستُفشل كل المخططات الرامية لتصفية قضية شعبنا العادلة.



يشار إلى أن الولايات المتحدة، سترعى مؤتمراً ينعقد في البحرين، لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.





وأعلنت القيادة والفصائل الفلسطينية، رفضها المشاركة في هذا المؤتمر، ودعت الدول العربية والإسلامية لمقاطعته.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء: إن أي دولة أو نظام، لا يمتلكان حق التنازل أو التفريط في شبر واحد من أرض فلسطين.