شؤون فلسطينية

الأسرى في (عسقلان) يعلنون عن مطالب الإضراب المقبل

الأسرى في (عسقلان) يعلنون عن مطالب الإضراب المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأسرى في معتقل (عسقلان) عن أبرز المطالب، التي كانوا قد أعلنوا أنّهم سيخوضون الإضراب سعياً لتحقيقها يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو المقبل.

جاء ذلك، في بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ذكر فيه أبرز المطالب، وهي:

١- وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلّح.

٢- إلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر.

٣- علاج المرضى وإجراء العمليات اللّازمة للأسرى التالية أسماؤهم (باسل النعسان، ياسر ربايعة، هيثم حلس، محمد براش)، وزراعة الأسنان للأسرى، وإدخال أطباء مختصين.

٤- تركيب أجهزة تبريد في رواق القسم.

٥- تركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم.

٦- تبديل محطات التلفزيون.

٧- عودة ممثل المعتقل.

٨- إدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب.

٩- تجهيز غرفة لتجهيز الطعام.

١٠- زيادة أوقات الفورة.

١١- التصوير مع الأهل والزوجة.

١٢- إعادة تشغيل الماء السّاخن خلال ساعات النهار.

١٣- تحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل.

١٤- السماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود.

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