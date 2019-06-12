الأسرى في (عسقلان) يعلنون عن مطالب الإضراب المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأسرى في معتقل (عسقلان) عن أبرز المطالب، التي كانوا قد أعلنوا أنّهم سيخوضون الإضراب سعياً لتحقيقها يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو المقبل.
جاء ذلك، في بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ذكر فيه أبرز المطالب، وهي:
١- وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلّح.
٢- إلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر.
٣- علاج المرضى وإجراء العمليات اللّازمة للأسرى التالية أسماؤهم (باسل النعسان، ياسر ربايعة، هيثم حلس، محمد براش)، وزراعة الأسنان للأسرى، وإدخال أطباء مختصين.
٤- تركيب أجهزة تبريد في رواق القسم.
٥- تركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم.
٦- تبديل محطات التلفزيون.
٧- عودة ممثل المعتقل.
٨- إدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب.
٩- تجهيز غرفة لتجهيز الطعام.
١٠- زيادة أوقات الفورة.
١١- التصوير مع الأهل والزوجة.
١٢- إعادة تشغيل الماء السّاخن خلال ساعات النهار.
١٣- تحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل.
١٤- السماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود.
أعلن الأسرى في معتقل (عسقلان) عن أبرز المطالب، التي كانوا قد أعلنوا أنّهم سيخوضون الإضراب سعياً لتحقيقها يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو المقبل.
جاء ذلك، في بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ذكر فيه أبرز المطالب، وهي:
١- وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلّح.
٢- إلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر.
٣- علاج المرضى وإجراء العمليات اللّازمة للأسرى التالية أسماؤهم (باسل النعسان، ياسر ربايعة، هيثم حلس، محمد براش)، وزراعة الأسنان للأسرى، وإدخال أطباء مختصين.
٤- تركيب أجهزة تبريد في رواق القسم.
٥- تركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم.
٦- تبديل محطات التلفزيون.
٧- عودة ممثل المعتقل.
٨- إدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب.
٩- تجهيز غرفة لتجهيز الطعام.
١٠- زيادة أوقات الفورة.
١١- التصوير مع الأهل والزوجة.
١٢- إعادة تشغيل الماء السّاخن خلال ساعات النهار.
١٣- تحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل.
١٤- السماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود.
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