الأسرى في (عسقلان) يعلنون عن مطالب الإضراب المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأسرى في معتقل (عسقلان) عن أبرز المطالب، التي كانوا قد أعلنوا أنّهم سيخوضون الإضراب سعياً لتحقيقها يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو المقبل.جاء ذلك، في بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ذكر فيه أبرز المطالب، وهي:١- وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلّح.٢- إلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر.٣- علاج المرضى وإجراء العمليات اللّازمة للأسرى التالية أسماؤهم (باسل النعسان، ياسر ربايعة، هيثم حلس، محمد براش)، وزراعة الأسنان للأسرى، وإدخال أطباء مختصين.٤- تركيب أجهزة تبريد في رواق القسم.٥- تركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم.٦- تبديل محطات التلفزيون.٧- عودة ممثل المعتقل.٨- إدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب.٩- تجهيز غرفة لتجهيز الطعام.١٠- زيادة أوقات الفورة.١١- التصوير مع الأهل والزوجة.١٢- إعادة تشغيل الماء السّاخن خلال ساعات النهار.١٣- تحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل.١٤- السماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود.