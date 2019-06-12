العاهل الأردني يتدخل لخفض أسعار الأدوية

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أصدر تعليماته للحكومة باتخاذ إجراء فوري لتخفيض أسعار الأدوية.



وقال الملك الأردني، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، ووزير الصحة، ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء: "عندما يتعلق الأمر بصحة الأردنيين، ودوائهم ما فيه مجاملة".وأضاف الملك عبد الله: "وضع أسعار الأدوية حاليا غير سليم، والمطلوب معالجة الخلل بشكل فوري"، مؤكداً أن بلاده "قوية وقادرة على تجاوز التحديات"، مشيرا إلى ثقته بوعي ومعنويات الأردنيين وقدرتهم على تعزيز الإنجازات.وشدد الملك عبدالله على أن محاربة الفساد مستمرة، قائلاً: "نحن نحارب الفساد، لكن بنفس الوقت شهدنا آخر سنتين حملة من أصحاب الأجندات والمصالح الشخصية؛ للتشكيك في الأردن ومؤسساته".