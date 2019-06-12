صحيفة: قبول مصر دعوة ترامب المشاركة بمؤتمر البحرين لا يعني الموافقة على صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (الحياة) اللندنية، بأن تمثيل جمهورية مصر العربية، في ورشة المنامة، المزمع عقدها، هذا الشهر في البحرين، طبيعي، نظرًا لمشاركة دول عربية أخرى.وقالت الصحيفة: "إنه على الرغم من أن القاهرة، قررت قبول دعوة إدارة ترامب، إلا أن ذلك لا يمكن تفسيره على أنه موافقة على الخطوط العريضة لصفقة القرن".وكان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق: إن مصر والأردن والمغرب، سيشاركون في "ورشة البحرين" المزمع عقدها يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري، لافتًا إلى أن الإعلان الرسمي للدول، سيكون في غضون ساعات.والشهر الماضي، أعلنت السعودية، والإمارات، قطر، الشهر الماضي، أنها ستحضر مؤتمر البحرين، رغم أن السلطة الفلسطينية، ترفض المشاركة، وتدعو في أكثر من مناسبة الدول العربية لعدم المشاركة، فيما أعلنت لبنان عدم مشاركتها في الورشة، لأن الفلسطينيين لن يحضروها.كما تأكد عدم مشاركة روسيا والصين في الورشة، حيث أكدت الدولتان أن حل الدولتين، هو الوسيلة الأنجع لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.