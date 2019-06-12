دولي

رئيسة النواب الأمريكي: ترامب القائد الأعلى للتشتيت

رئيسة النواب الأمريكي: ترامب القائد الأعلى للتشتيت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، جام غضبها مجدداً، على الرئيس دونالد ترامب، قائلةً: "إن ترامب القائد الأعلى للتشتيت".

وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر في واشنطن، رداً على سؤال بشأن سلسلة من الإهانات الشخصية التي وجهها لها ترامب، إنها سئمت من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب، ووصفته بأنه "القائد الأعلى للتشتيت"، وفق (روسيا اليوم).

وأضافت: "سئمت منه لم أعد حتى أرغب في الحديث عنه"، مشددةً على أن مهاجمة ترامب لها، تزيد من شعبيتها، وقالت: "كل ما أفعله هو النظر للمصدر، أسهمي ترتفع في كل مرة يهاجمني فيها، لذا فما الذي يمكنني قوله، لكن دعونا لا نقضي وقتاً أطول من اللازم في هذا الشأن، لأن هذا سيكون انتصاراً له، للقائد الأعلى للتشتيت".

وكان ترامب، قد وصف بيلوسي، خلال الأسبوع الماضي، بأنها "عار وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام".

وفي مقبرة في فرنسا لقتلى الحرب من الجنود الأمريكيين، قال ترامب في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز): "أسميها نانسي العصبية نانسي بيلوسي كارثة إنها كارثة".

وقبل أيام، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أمام قيادة الحزب الديمقراطي، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب جيرالد نادلر، إنها تفضل رؤية الرئيس ترامب في السجن بدلاً من عزله.

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