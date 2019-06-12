شؤون فلسطينية

دائرة العمل والتخطيط بالمنظمة: إعادة فتح مركز عبد الله الحوراني بقطاع غزة

دائرة العمل والتخطيط بالمنظمة: إعادة فتح مركز عبد الله الحوراني بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه بناء على توجيهات الرئيس أبو مازن، وحرص اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية على إعادة مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، كمؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير، للعمل في قطاع غزة، وذلك بعد ما تعرض له من تدمير على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدر مجدلاني تعليماته إلى مدير عام مركز عبد الله الحوراني ناهض زقوت، بالبحث عن مقر جديد للمركز في قطاع غزة، ليعاود نشاطه وفعاليته في خدمة السياسة والثقافة الفلسطينية، كما وجه له بممارسة صلاحياته حسب الأصول القانونية والأنظمة المعمول بها في منظمة التحرير الفلسطينية، بناء على المرسوم الرئاسي المتعلق بضم مركز الحوراني للدراسات والتوثيق إلى دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، مشيراً إلى أن المرسوم يلغي كل ما يتعارض مع أحكامه، بما فيها التكليف بمهام رئيس المركز.

ومن جانبه، وجه زقوت الشكر للرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رمز الشرعية الفلسطينية؛ لحرصه على بقاء مركز الحوراني يمارس نشاطه في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الحرص جاء بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها الدكتور مجدلاني رئيس دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني التي يتبع لها المركز، حيث لم يتوانَ للحظة في التواصل والتعبير عن حرصه الشديد منذ تدمير المركز على إعادة تفعيل المركز، وفتح مقر جديد له؛ ليمارس نشاطه وفعالياته.

كما وجه مدير المركز باسم كل الموظفين والموظفات الشكر والتقدير إلى مجدلاني على اهتمامه الكبير بعودة مركز الحوراني؛ ليمارس نشاطه في قطاع غزة.

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