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ترامب: أمريكا ستواصل دعمها لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

ترامب: أمريكا ستواصل دعمها لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم للتحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يحارب الحوثيين في اليمن.

وأوضح ترامب في رسالة حول تواجد قوات الجيش الأمريكي في الخارج، وجهها إلى الكونغرس، أمس الثلاثاء، أن "القوات المسلحة الأمريكية، في دور غير قتالي، واصلت تقديم مشورة عسكرية، ومعلومات محدودة، ولوجستيات، وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن".

وأضاف ترامب، وفق (روسيا اليوم)، أن القوات الأمريكية موجودة في السعودية من أجل هذه المهمة، مشدداً على أن هذا الدعم لا يقحم القوات الأمريكية في القتال ضد الحوثيين، وذلك وفقاً لقانون صلاحيات الحرب" العائد للعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس.

وكان ترامب، قد استخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط قرار للكونغرس، يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

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