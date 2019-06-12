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الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين في اليمن: إن جماعة أنصار الله الحوثية، قصفت مطار أبها السعودي بصاروخ كروز، مشيرةً إلى أن الهجوم أصاب الهدف بدقة.

وأوضحت القناة، أن الملاحة الجوية في المطار السعودي، توقفت إثر ذلك، في حين لم يصدر أي تأكيد أو نفي من طرف تحالف السعودية، الذي يحارب الحوثيين في اليمن منذ عام 2015.

وأطلقت القوات الجوية التابعة للحوثيين ثلاثة صواريخ من طراز "زلزال-1" على مواقع للجيش السعودي في منطقة أبواب الحديد بمحافظة عسير، فيما استهدفت وحدة قناصة عدداً من الجنود السعوديين في ذات الجبهة، ما أسفر عن سقوط عدد منهم".

وأعلن الحوثيون، أمس الثلاثاء، تنفيذ هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوبي غربي السعودية بطائرات مسيرة، كما أعلنوا مطلع الأسبوع الحالي شن هجمات بطائرات مسيرة أيضاً على مطار جازان جنوبي غربي السعودية، في عملية هي الخامسة من نوعها خلال شهر.

 يذكر، أن هذه الضربة الثانية التي يتعرض لها مطار جازان منذ أواخر أيار/ مايو الماضي، حيث تعرض المطار لاستهداف الطيران المسير، وتعطلت حركة المطار لساعات، وحولت العديد من الرحلات إلى مطار جدة، نتيجة إغلاق المطار في أيار/ مايو الماضي، وادعت كعادتها السلطات السعودية أنها أسقطت طائرة مسيرة.

وحولت الرياض جزءاً من أنشطة مطار جازان المدنية إلى أنشطة عسكرية، تخدم عملياتها العسكرية باليمن، حيث أنشأت مرابض للطائرات، وإدارة وتحكم بالطائرات المسيرة الأميركية والصينية والتي تستخدمها كل من الإمارات والسعودية في عدوانهما على اليمن، وأسقط مؤخراً خمساً منها في صنعاء وصعدة والحديدة.

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