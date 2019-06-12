ترامب يتلقى رسالة "رائعة" من زعيم كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تلقى رسالة جديدة "رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت لا تزال المفاوضات بين البلدين حول نزع الترسانة النووية لبيونغ يانغ مجمدة.وأضاف ترامب، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم جونغ أون"، مشيراً إلى أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي، رغم عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات معه.وتابع: "لقد وفى بوعده لي وهذا مهم جدا بالنسبة لي، لا اختبارات نووية، ولا اختبارات كبيرة لصواريخ، والرهائن يعودون"، مؤكداً أن كوريا الشمالية تتمتع بـ "قدرات هائلة"، لافتاً إلى أن "كيم جونغ أون يدرك ذلك أكثر من أي شخص آخر".وكان كيم وترامب التقيا للمرة الأولى، في حزيران / يونيو 2018 في سنغافورة، حيث وقعا إعلاناً غامضا عن "نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية"، حيث اختتمت القمة الثانية في هانوي، بدون أي تقدم يذكر حول هذا الملف.وتحدث ترامب عن إمكانية عقد قمة ثالثة مع كيم، وقال خلال استقباله رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن: في البيت الأبيض "سنناقش ذلك واحتمال عقد مزيد من اللقاءات، لقاءات جديدة مع كوريا الشمالية وكيم جونغ- أون"، متابعاً: "أنا استمتع بالقمم، استمتع بلقاء الزعيم الكوري الشمالي".