أين يُخفي بن سلمان لوحة المُخلص؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت مجلة (بلومبيرغ): إن لوحة المخلص لليوناردو دافنشي، والتي بقي مكانها غامضاً بعد قيام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بشرائها عبر وسيط، وفقاً لتقارير غربية، ظهرت في مكان غير متوقع.



وأوضحت المجلة، أن لوحة "سيلفادور موندي"، موجودة الآن على متن يخت "Superene"، المملوك لابن سلمان، وذلك نقلاً عن مسؤولين ضالعين في صفقة شرائها.





وأشارت المجلة، إلى أن مركز التواصل السعودي التابع للحكومة، لم يرد على الاتصالات للتعليق على موقع اللوحة، حيث إنه وفقاً لبيانات ملاحية، فإن اليخت اعتباراً من الـ 26 من أيار/ مايو، متواجد في البحر الأحمر، قبالة شرم الشيخ المصرية.



واكتسبت اللوحة بفضل نسبتها الجديدة إلى ليوناردو موقعاً في عام 2011 ذا أثر رجعي ضمن لوحاته التي يُحتفظ بها في المعرض الوطني للفنون في لندن.







وبعد عامين اشتراها الملياردير الروسي دميتري إي رايبولوفليف بمبلغ 127.5 مليون دولار، أي بأقل من ثلث الثمن الذي بيعت به في عام 2017 عندما عرضتها مؤسسة "كريستي" في نيويورك للمزاد العلني.

وأضافت المجلة: "على الرغم من أن أعالي البحار قد لا تكون مكاناً جيداً للرسومات الهشة، ومن غير المألوف تزيين الأثرياء يخوتهم بهذه الفنون، إلا أن جو لويس قام بتعليق لوحة (تريب تيك) والتي تقدر قيمتها بنحو 70 مليون دولار، على ظهر يخته أفيفا".ونشرت صحيفة (نيويورك تايمز)، في وقت سابق، أن الأمير بدر بن فرحان آل سعود، وهو صديق مقرب من ابن سلمان، اشترى اللوحة، خلال مزاد علني "كريستي" في نيويورك بـ 450.3 مليون دولار، وربما قرر بن سلمان الاحتفاظ بهذه اللوحة، وعدم عرضها.