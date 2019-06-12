دولي

تحوي هاتفاً خلوياً ومتفجرات.. إسرائيل تُطور طائرة "Hermes 45"

تحوي هاتفاً خلوياً ومتفجرات.. إسرائيل تُطور طائرة "Hermes 45"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن إسرائيل نجحت في تصنيع طائرة جديدة، تعرض حالياً في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت الصحيفة، أن شركة (ألبيت) الإسرائيلية، نجحت في عرض طائرة بدون طيار، طويلة المدى، ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي (Hermes 45)، تعرض لأول مرة في معرض باريس للطيران.

وأشارت إلى أن الطائرة الإسرائيلية الجديدة، هي طائرة استطلاع تتميز بقدرتها على تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات والقدرة على البقاء لفترة طويلة في الجو، فضلاً عن القدرة على الإقلاع والهبوط على منصات برية وبحرية، مما يوسع من قدرات الاستخبارات والمراقبة.

ولفتت إلى أنه يتم تشغيل الطائرة الإسرائيلية الحديثة من اثنين من أعضاء الطاقم، ويتم إطلاقها من مسار قصير متحرك، ويعود إلى نقطة البداية باستخدام نظام الهبوط التلقائي.

وأوردت الصحيفة أن طائرة (Hermes 45)، بإمكانها الطيران لمئات الكيلومترات، كما أنها مزودة بهاتف خلوي يتيح تشغيل عدد من الشحنات المتفجرة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الكهروضوئية، والأشعة تحت الحمراء والرادار البحري، والشحن الفضائي والحرب الإلكترونية والاتصالات.

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