الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي بهضبة الجولان

وأوضحت الوكالة، أن الأنباء تشير إلى أن الأضرار، اقتصرت على الماديات، ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة، مبينةً أن العدو الإسرائيلي، بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش.





رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة جنوب سوريا، وأسقطت عدداً منها.وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة.وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة، مئات الضربات في سوريا، ضد أهداف إيرانية، وأهداف لحزب الله في سوريا.