عربي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي بهضبة الجولان

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي بهضبة الجولان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة جنوب سوريا، وأسقطت عدداً منها.

وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة.

وأوضحت الوكالة، أن الأنباء تشير إلى أن الأضرار، اقتصرت على الماديات، ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة، مبينةً أن العدو الإسرائيلي، بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش.

وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة، مئات الضربات في سوريا، ضد أهداف إيرانية، وأهداف لحزب الله في سوريا.

أخبار ذات صلة

ترامب: أمريكا ستواصل دعمها لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

ترامب: أمريكا ستواصل دعمها لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

أين يُخفي بن سلمان لوحة المُخلص؟

أين يُخفي بن سلمان لوحة المُخلص؟

وزير الخارجية اللبناني: لن نشارك بورشة البحرين لأن الفلسطينيين لا يشاركون فيها

وزير الخارجية اللبناني: لن نشارك بورشة البحرين لأن الفلسطينيين لا يشاركون فيها

الملك عبدالله الثاني يؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس

الملك عبدالله الثاني يؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس

الجزائر.. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة

الجزائر.. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة

مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة اليمنية

مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة اليمنية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

توثيق مستوطنين مُلثمين وهم يقذفون الحجارة على مدرسة فلسطينية

توثيق مستوطنين مُلثمين وهم يقذفون الحجارة على مدرسة فلسطينية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

أجواء معتدلة بالمناطق الجبلية وحارة ببقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

أجواء معتدلة بالمناطق الجبلية وحارة ببقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

عائلة الحلبي تناشد المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح ابنها

عائلة الحلبي تناشد المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح ابنها

عشراوي: الإدارة الأميركية فشلت في تجاهل البعد السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية

عشراوي: الإدارة الأميركية فشلت في تجاهل البعد السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية

ديوان قاضي القضاة ينفي إرتفاع أعداد حالات الطلاق في فلسطين

ديوان قاضي القضاة ينفي إرتفاع أعداد حالات الطلاق في فلسطين

النيابة العامة تطلق دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء

النيابة العامة تطلق دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء

الأسيرات في سجن (الدامون) يهددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام

الأسيرات في سجن (الدامون) يهددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام

منوعات

سيارة حليمة بولند تتعرض لحادث.. وتوعدت الفاعل

سيارة حليمة بولند تتعرض لحادث.. وتوعدت الفاعل

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس &#34;بدون بطانة&#34;

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة &#34;بناتها&#34; خلال عطلتهما

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" خلال عطلتهما

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عربي

الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

وزير الخارجية اللبناني: لن نشارك بورشة البحرين لأن الفلسطينيين لا يشاركون فيها

وزير الخارجية اللبناني: لن نشارك بورشة البحرين لأن الفلسطينيين لا يشاركون فيها

الملك عبدالله الثاني يؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس

الملك عبدالله الثاني يؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس

الجزائر.. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة

الجزائر.. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة