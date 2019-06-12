الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي بهضبة الجولان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة جنوب سوريا، وأسقطت عدداً منها.
وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة.
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة جنوب سوريا، وأسقطت عدداً منها.
وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة.
وأوضحت الوكالة، أن الأنباء تشير إلى أن الأضرار، اقتصرت على الماديات، ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة، مبينةً أن العدو الإسرائيلي، بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش.
وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة، مئات الضربات في سوريا، ضد أهداف إيرانية، وأهداف لحزب الله في سوريا.
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