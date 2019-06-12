شؤون فلسطينية

أجواء معتدلة بالمناطق الجبلية وحارة ببقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

أجواء معتدلة بالمناطق الجبلية وحارة ببقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة
الطقس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الجمعة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم السبت، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 26-18 28-20 بيت لحم 28-18 26-18 28-20
رام الله والبيرة 27-17 25-17 27-19 طولكرم 29-21 27-20 29-20
نابلس 29-19 27-19 29-21 قلقيلية 29-21 27-20 29-20
جنين 32-21 30-21 32-22 سلفيت 28-18 26-18 28-20
طوباس 32-21 30-21 32-22 روابي 29-19 27-19 29-21
الخليل 27-17 25-17 27-19 غزه 27-22 26-21 27-21
أريحا 38-26 35-26 37-27 خانيونس 27-22 26-21 27-21
الأغوار الشمالية 36-24 33-24 35-25 رفح 28-21 27-20 28-20

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