شؤون فلسطينية

الزق: ضغوط أمريكية على دول عربية لوقف تمويل السلطة الفلسطينية

الزق: ضغوط أمريكية على دول عربية لوقف تمويل السلطة الفلسطينية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد أمين سر هيئة العمل الوطني، مسؤول فرع جبهة النضال الشعبي في غزة، محمود الزق، أن الولايات الأمريكية المتحدة، تمارس ضغوطاً على الدول العربية؛ لوقف تمويل السلطة الفلسطينية.

وقال الزق، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الضغوط تتركز في دفع الدول العربية لوقف تمويل السلطة الفلسطينية، وعدم تنفيذ قرار الجامعة العربية، بخصوص شبكة الأمان العربية.

وأشار الزق، إلى أن الضغوط العربية، تعتبر السبب الرئيسي في تأخر شبكة الأمان العربية، التي أقرت من جانب الدول العربية، متابعاً: "ما تم اعتماده من مجلس وزراء الخارجية العرب، لم يتم تنفيذه، والدول العربية لم تقدم أي مساعدات مالية للسلطة حتى اللحظة".

وشدد الزق، على أن مؤتمر البحرين الاقتصادي، يهدف إلى ترسيم التطبيع مع إسرائيل بغض النظر عن حالة التغول على الحالة الفلسطينية، لافتاً إلى أن اختيار البحرين، يأتي لاستبدال مواقع الخصومة للأمة العربية.

وأضاف: "عقد المؤتمر بالبحرين، يأتي من أجل استبدال إسرائيل الخصم الرئيسي للأمة العربية بإيران، الأمر الذي تسعى له إسرائيل وأمريكا".

يذكر، أن جامعة الدول العربية، أقرت عام 2010 شبكة أمان مالية عربية للسلطة الفلسطينية، تُفعل في حال أقدمت إسرائيل على أي عمل مالي ضد السلطة الفلسطينية.

وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب، بداية العام الجاري تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بعد اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية، ورفض القيادة الفلسطينية استلامها منقوصة.

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