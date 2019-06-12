عائلة الحلبي تناشد المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح ابنها



وقال والد الأسير خليل الحلبي ان ابنه معتقل منذ 15/6/2016 وحتى هذه اللحظة لم يوجد أدنى دليل يثبت التهم الموجه له بتحويل أموال لجهات خارجية من أموال المؤسسة التي يعمل بها، مؤكدا أن وزارة الخارجية الاسترالية اجرت تحقيقا بخصوص الاموال ولم يثبت أي تهم من التهم الموجهة لابننا من قبل الحكومات الإسرائيلية وتم نشر الأدلة والتحقيقات التي توصلت إليها الوزارة عبر الصحف ومن بينهم صحيفة Guardian.



وأوضح أن الاسير محمد خلال فترة اعتقاله تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد والمنع من النوم لمدة تزيد عن خمسة أشهر و تم توثيق آثار التعذيب من قبل المؤسسات عامة تعمل في تل أبيب لمناهضة التعذيب ، مضيفا أنه خلال فترة شهر رمضان انخفض وزنه 35 كيلو من شدة التعذيب والعزل الانفرادي وفقدانه 40% من حاسة السمع.



وأكمل أن إبنه عرض على المحاكم الإسرائيلية 119 مرة لإجباره على الإعتراف قسرا، ولكن عندما قال امام المحاكم (انا برئ وان عملي كان انسانيا وسيتاكدؤن اني برئ)، تم تحويله الي الحبس الانفرادي ومنع الاكل والنوم والمحامي عنه، وقد أصيب بمرض الضغط ومعاناته من آلام الظهر نتيجة التعذيب الذي تعرض له مع منع العلاج عنه.



وأكد والد الاسير أن الأموال التي تتهم الحكومة الإسرائيلية ابني بتحويلها تفوق ميزانية المؤسسة عشرات المرات.



وطالب والد الأسير المؤسسات الدولية و الحقوقية العاملة في الأراضي المحتلة بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الممارسات اللاانسانية ضد الأسرى والضغط من اجل اطلاق سراح محمد.



واعتبرت عائله الحلبي أن اعتقال ابنها وانسب جريمه له يعتبر اغتيال للمؤسسات الإنسانية وجريمة جديدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.





وأوضح أن الاسير محمد خلال فترة اعتقاله تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد والمنع من النوم لمدة تزيد عن خمسة أشهر و تم توثيق آثار التعذيب من قبل المؤسسات عامة تعمل في تل أبيب لمناهضة التعذيب ، مضيفا أنه خلال فترة شهر رمضان انخفض وزنه 35 كيلو من شدة التعذيب والعزل الانفرادي وفقدانه 40% من حاسة السمع.وأكمل أن إبنه عرض على المحاكم الإسرائيلية 119 مرة لإجباره على الإعتراف قسرا، ولكن عندما قال امام المحاكم (انا برئ وان عملي كان انسانيا وسيتاكدؤن اني برئ)، تم تحويله الي الحبس الانفرادي ومنع الاكل والنوم والمحامي عنه، وقد أصيب بمرض الضغط ومعاناته من آلام الظهر نتيجة التعذيب الذي تعرض له مع منع العلاج عنه.وأكد والد الاسير أن الأموال التي تتهم الحكومة الإسرائيلية ابني بتحويلها تفوق ميزانية المؤسسة عشرات المرات.وطالب والد الأسير المؤسسات الدولية و الحقوقية العاملة في الأراضي المحتلة بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الممارسات اللاانسانية ضد الأسرى والضغط من اجل اطلاق سراح محمد.واعتبرت عائله الحلبي أن اعتقال ابنها وانسب جريمه له يعتبر اغتيال للمؤسسات الإنسانية وجريمة جديدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة الأسير المهندس محمد خليل الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر، ومؤسسات حقوق الإنسان، وسكرتارية عام الأمم المتحدة ، وسفراء الدول الأوروبية المعتمدة في إسرائيل، وممثليات الدول الأوروبية لدى السلطه الوطنيه الفلسطينيه، ومبعوث السلام في الشرق الأوسط استراليا، وزارة خارجية استراليا، وزارة خارجية ألمانيا، وكالات الأنباء المحلية والأجنبية، وجميع الصحفيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية ومنظمة السلام لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية لاطلاق سراح ابنهم المعتقل منذ ثلاث سنوات بدون أي تهمة.