شؤون فلسطينية

ديوان قاضي القضاة ينفي إرتفاع أعداد حالات الطلاق في فلسطين

ديوان قاضي القضاة ينفي إرتفاع أعداد حالات الطلاق في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد ديوان قاضي القضاة ان المحاكم الشرعية في مختلف المحافظات سجلت حالات طلاق لديها بصورة روتينية واعتيادية وضمن المعدل العام لمثل هذا الوقت من السنة، دون ان تلاحظ أي ارتفاع يذكر على تسجيل حالات الطلاق، وبعض هذه المحاكم لم تسجل لديها أي حالة طلاق، خلافا للشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع ملحوظ على تسجيل حالات الطلاق خاصة الفترة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقال بيان صادر عن ديوان قاضي القضاة تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأرقام التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي كان مصدرها أحد المحامين الذي لم يطلع او يستفسر عن عدد حالات الطلاق لدى المحاكم الشرعية من جهة الإختصاص وهي ديوان قاضي القضاة ، مؤكدا انها أرقام بعيدة كل البعد عن الواقع وهي محض خيال هذا المحامي.

وأضاف البيان ان الحالات المسجلة لدى المحاكم الشرعية عقب انتهاء إجازة العيد لا تتعدى ربع أو أقل من الرقم المتداول، مطالبا وسائل الإعلام والنشطاء والباحثين التواصل مع مؤسسة ديوان قاضي القضاة والحصول على الأرقام الحقيقية والصحيحة ، خاصة وأنها تتعلق بقضايا إجتماعية تمس النسيج المجتمعي الفلسطيني وتماسكه.

ودعا ديوان قاضي القضاة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرى الدقة في نشر أية معلومات أو بيانات تتعلق بمعدلات الطلاق في فلسطين والرجوع في ذلك إلى الإحصاءات الصادرة عن الديوان فقط.

أخبار ذات صلة

عشراوي: الإدارة الأميركية فشلت في تجاهل البعد السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية

عشراوي: الإدارة الأميركية فشلت في تجاهل البعد السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية

النيابة العامة تطلق دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء

النيابة العامة تطلق دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء

الأسيرات في سجن (الدامون) يهددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام

الأسيرات في سجن (الدامون) يهددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تُطالب العالم بالحفاظ على الإرث الكنسي بالقدس

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تُطالب العالم بالحفاظ على الإرث الكنسي بالقدس

ائتلاف أمان: على الحكومة استخدام المكاشفة أمام لمواطنين لإظهار تجاوزات أي مسؤول

ائتلاف أمان: على الحكومة استخدام المكاشفة أمام لمواطنين لإظهار تجاوزات أي مسؤول

الاحتلال يستولي على 20 دونمًا شرقي نابلس

الاحتلال يستولي على 20 دونمًا شرقي نابلس

وزيرة الصحة: الواقع السياسي والمالي الصعب للحكومة لن يُبقيها مكتوفة الأيدي

وزيرة الصحة: الواقع السياسي والمالي الصعب للحكومة لن يُبقيها مكتوفة الأيدي

بشارة: وزارة المالية خَفّضت ضريبة الدخل إلى 15%

بشارة: وزارة المالية خَفّضت ضريبة الدخل إلى 15%

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

عشراوي: الإدارة الأميركية فشلت في تجاهل البعد السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية

عشراوي: الإدارة الأميركية فشلت في تجاهل البعد السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية

ديوان قاضي القضاة ينفي إرتفاع أعداد حالات الطلاق في فلسطين

ديوان قاضي القضاة ينفي إرتفاع أعداد حالات الطلاق في فلسطين

النيابة العامة تطلق دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء

النيابة العامة تطلق دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء

الأسيرات في سجن (الدامون) يهددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام

الأسيرات في سجن (الدامون) يهددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تُطالب العالم بالحفاظ على الإرث الكنسي بالقدس

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تُطالب العالم بالحفاظ على الإرث الكنسي بالقدس

الاحتلال يستولي على 20 دونمًا شرقي نابلس

الاحتلال يستولي على 20 دونمًا شرقي نابلس

وزيرة الصحة: الواقع السياسي والمالي الصعب للحكومة لن يُبقيها مكتوفة الأيدي

وزيرة الصحة: الواقع السياسي والمالي الصعب للحكومة لن يُبقيها مكتوفة الأيدي

أبو النجا يُؤكد على ضرورة حل قضية مبعدي كنيسة المهد

أبو النجا يُؤكد على ضرورة حل قضية مبعدي كنيسة المهد

منوعات

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس &#34;بدون بطانة&#34;

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة &#34;بناتها&#34; خلال عطلتهما

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" خلال عطلتهما

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

عربي

الملك عبدالله الثاني يؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس

الملك عبدالله الثاني يؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس

الجزائر.. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة

الجزائر.. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة

مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة اليمنية

مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة اليمنية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى