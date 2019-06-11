ائتلاف أمان: على الحكومة استخدام المكاشفة أمام المواطنين لاظهار تجاوزات أي مسؤول

رام الله - دنيا الوطنأكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على مساندته ومؤازرته للقيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن.وحذّر الائتلاف، من الانجرار وراء الهجمة الدولية التي تقودها إسرائيل وأمريكا باستغلال بعض ممارسات سوء إدارة بعض المسؤولين لتشويه صورة السلطة الوطنية الفلسطينية وإظهارها محليا ودولياً بأنها المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية الحالية، وتبرئة الاحتلال من سرقة الأموال والمصادر الفلسطينية.وطالب الائتلاف القيادة باتخاذ اجراءات من شأنها تمتين الجبهة الداخلية، مؤكدًا أنه لا يرى ضيرًا من قيام الحكومة بالمصارحة والمكاشفة للمواطنين بشأن أية إخفاقات أو تجاوزات أو سوء إدارة من قبل أي مسؤول ومحاسبة من يستخدم وظيفته للاعتداء على المال العام.وأشار أمان، إلى أن الهجمة التي تستهدف توسيع حالة الإحباط ونشر الاشاعات تتطلب المصارحة والمكاشفة والمبادرة لدعم الحكومة في إعداد الخطة الوطنية الشاملة كتعبير للإرادة السياسية في مكافحة الفساد، واستعادة ثقة المواطنين.وأضاف الائتلاف: نأمل أن تبادر الحكومة بإعداد الخطة الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وأن يشارك في إعدادها وتنفيذها الأطراف الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وتوفير كل الموارد الضرورية لتحقيق أهدافها، كما أن التصدي للاشاعات ومنع حالة الاستخدام السيء من قبل أية أطراف للمعلومات المتعلقة بالشأن العام أو المسؤولين العامين يتطلب المبادرة الى إقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات.وأوضح أنه في ظل مرحلة التحرر الوطني، الجميع أحوج بألا يتهاون مع أي سوء إدارة يرتكبها أي مسؤول ومحاسبة المتورطين بذلك ومن يتطاول على المال العام، ومنعهم من الإفلات من العقاب، وإقرار نظام لحماية المبلغين عن الفساد، وفق بيان الائتلاف.كما دعا الائتلاف القيادة الفلسطينية، الى الإسراع في إجراء انتخابات وطنية عامة من أجل إعادة التوازن للنظام السياسي الفلسطيني بأعمدته الثلاثة وبشكل خاص إعادة الدور الحيوي للمجلس التشريعي من أجل ممارسة دوره الرقابي على السلطة التنفيذية.