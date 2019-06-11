وزير الخارجية اللبناني: لن نشارك بورشة البحرين لأن الفلسطينيين لا يشاركون فيها

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن بلاده لن تشارك في مؤتمر البحرين، لأن الفلسطينيين لن يشاركوا فيه.وقال باسيل، وفق ما نقلت عنه شبكة (CNN): "نُفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام، حيث إننا لم نُستشر بشأنها ولم نُبلغ بها"، لافتاً إلى أن لبنان لديه أراضٍ محتلة وفيه عدد كبير من اللاجئين منذ عام 1948.وأضاف، أن عدم استشارة لبنان، في خطة (صفقة القرن)، ليس أمرًا طبيعيًا، فعلى حد تعبيره، "لبنان استضاف قمة بيروت عام 2002، ويجب على الجانب الإسرائيلي، أن يقتنع بأن الوصول إلى السلام لا يكون بالقوة، بل بإعادة الحقوق للبنان وسوريا، وبالإقرار بحق الفلسطينيين بدولة".