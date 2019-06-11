(وول ستريت): شقيق زعيم كوريا الشمالية كان مُخبرًا

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) بأن كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي قتل في ماليزيا عام 2017 كان مخبراً يتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه).وقالت الصحيفة: إن كيم جونغ نام، اجتمع مع عملاء في ال"سي آي أيه" عدة مرّات.وتوفي كيم جونغ نام الذي كان يعد في الماضي وريثا محتملا للسلطة في كوريا الشمالية بعد تعرضه لغاز الأعصاب المحظور "في إكس" أثناء انتظاره في مطار كوالالمبور.وأشارت (وول ستريت) إلى وجود رابط بين كيم جونغ نام وال"سي آي أيه"، لكن الصحيفة أشارت إلى أن الكثير من التفاصيل المتعلقة بصلته بوكالة الاستخبارات المركزية غير واضحة.وأكدت أن كيم جونغ نام سافر إلى ماليزيا في شباط/ فبراير 2017 للقاء الشخص الذي يتواصل معه في وكالة الاستخبارات، لكن لربما لم يكن هذا الهدف الوحيد من الزيارة.يشار إلى أن كيم جونغ نام، كان الوريث الطبيعي للزعيم السابق كيم جونغ إيل، تحول إلى شخص غير مرغوب فيه بالنسبة للنظام الكوري الشمالي بعدما تم ترحيله من اليابان عام 2001 لدى محاولته دخولها باستخدام جواز سفر مزوّر لزيارة "ديزني لاند"، ومنذ ذلك الحين كان يعيش في منفى فعلي إذ يقضي معظم أوقاته في منطقة ماكاو الصينية.