الملك عبدالله الثاني يؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس

رام الله - دنيا الوطنشدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس ودعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشيرا بهذا الخصوص، إلى التنسيق الأردني الفلسطيني المستمر، وكذلك مع مختلف الأطراف الدولية.كما شدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه وولي عهده مع شخصيات سياسية وإعلامية في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على أن الأردن مستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.من جهة ثانية، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها اقتحام الحرم من وزير الزراعة الإسرائيلي وعدد من المستوطنين صباحا.وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، من عواقب هذه التصرفات الاستفزازية التي تشكل خرقا للقانون الدولي وتزيد التوتر. وطالب القضاة، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف كل ممارساتها الاستفزازية واعتداءاتها على المقدسات فوراً، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس بصفتها الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن إدارة شؤون الحرم كافة بموجب القانون الدولي.