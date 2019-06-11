شؤون فلسطينية

أبو النجا يؤكد على ضرورة حل قضية مبعدي كنيسة المهد

أبو النجا يؤكد على ضرورة حل قضية مبعدي كنيسة المهد
رام الله - دنيا الوطن
أكد إبراهيم أبو النجا محافظ غزة على ضرورة أن يكون هناك حل جذري لقضية مبعدي كنيسة المهد وذلك بعودتهم الى مسقط رأسهم في مدينة بيت لحم والتي أبعدوا عنها منذ العام 2002.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من مبعدي كنيسة المهد والذين يصل عددهم الى 26 مبعدا في قطاع غزة و13 مبعدا خارج الوطن.

وقال أبو النجا: "تم معاقبة اخواننا مبعدي كنيسة المهد من جانب سلطات الاحتلال عدة مرات وذلك خلال حصارهم الجائر والطويل في الكنيسة ومن ثم ابعادهم الى قطاع غزة وخارج الوطن وعدم قدرتهم على اللقاء مع عائلاتهم وغيرها من المشاكل التي يعانونه"ا.

من جانبه، شكر حاتم حمود ممثل مبعدي كنيسة المهد أبو النجا على هذا اللقاء، مشيرا الى عدد من المشاكل التي تواجههم وأبرزها عدم وجود جهة مسؤولة عن ملفهم ومتابعة قضاياهم مما زاد من معاناتهم.

واجرى محافظ غزة خلال اللقاء اتصالا مع كامل حميد محافظ بيت لحم تم خلالها التأكيد على ضرورة حل الاشكاليات التي تواجه مبعدي كنيسة المهد وتبني قضاياهم كونهم من أبناء مدينة بيت لحم.

وتم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على استقبال كامل حميد تقريرا من مبعدي كنيسة المهد يوضحون فيه مجمل القضايا ليصار الى متابعتها مع الجهات المسؤولة في القيادة الفلسطينية.

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