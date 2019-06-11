نادي بيتار القدس الإسرائيلي يطلب من لاعب يحمل اسما إسلاميا اعتماد لقب

رام الله - دنيا الوطنطالبت مجموعة من نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن يتبنى اللاعب الجديد الذي يحمل اسما مسلمًا لقبا ليكون قادرا على التطور في تشكيلة الفريق.وأعلن نادي بيتار القدس المنتمي للدرجة الأولى الاثنين أنه جلب اللاعب النيجيري الدولي علي محمد كمهاجم، على أساس عقد مدته ثلاث سنوات.من جهة أخرى أصدرت مجموعة "لافاميليا" اليمينية المتشددة، من مشجعي بيتار القدس انتقدت فيه ضم اللاعب النيجيري علي محمد، بسبب اسمه علما بأنه مسيحي، ويحتج هؤلاء المشجعين على الاسم "محمد" ويطالبون بتغييره. وكان رد فرع "لافاميليا" على صفحته في الفيسبوك متبوعا بأكثر من 36000 شخص: "اللاعب علي محمد يجب أن يجد لقبًا للتطور في ملعب النادي بالقدس".سبق للاعب البالغ من العمر 23 عامًا أن لعب في الدوري الإسرائيلي منذ أربع سنوات، ومر من ببيتار تل أبيب / الرملة، ثم مكابي نتانيا، حيث لفت الانتباه من خلال أدائه.اللاعب علي محمد ينتمي للديانة المسيحية، لكن مؤيدي "لا فاميليا" يتأسفون على اسمه المسلم، بحجة أنه "حتى ليونيل ميسي له لقب".غير أن إدارة النادي قالت: "فخور بالتعاقد مع اللاعب علي محمد، أفضل لاعب أجنبي في البطولة".