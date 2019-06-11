دولي

نادي بيتار القدس الإسرائيلي يطلب من لاعب يحمل اسما إسلاميا اعتماد لقب

نادي بيتار القدس الإسرائيلي يطلب من لاعب يحمل اسما إسلاميا اعتماد لقب
رام الله - دنيا الوطن
طالبت مجموعة من نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن يتبنى اللاعب الجديد الذي يحمل اسما مسلمًا لقبا ليكون قادرا على التطور في تشكيلة الفريق.

وأعلن نادي بيتار القدس المنتمي للدرجة الأولى الاثنين أنه جلب اللاعب النيجيري الدولي علي محمد كمهاجم، على أساس عقد مدته ثلاث سنوات.

من جهة أخرى أصدرت مجموعة "لافاميليا" اليمينية المتشددة، من مشجعي بيتار القدس انتقدت فيه ضم اللاعب النيجيري علي محمد، بسبب اسمه علما بأنه مسيحي، ويحتج هؤلاء المشجعين على الاسم "محمد" ويطالبون بتغييره. وكان رد فرع "لافاميليا" على صفحته في الفيسبوك متبوعا بأكثر من 36000 شخص: "اللاعب علي محمد يجب أن يجد لقبًا للتطور في ملعب النادي بالقدس".

سبق للاعب البالغ من العمر 23 عامًا أن لعب في الدوري الإسرائيلي منذ أربع سنوات، ومر من ببيتار تل أبيب / الرملة، ثم مكابي نتانيا، حيث لفت الانتباه من خلال أدائه.

اللاعب علي محمد ينتمي للديانة المسيحية، لكن مؤيدي "لا فاميليا" يتأسفون على اسمه المسلم، بحجة أنه "حتى ليونيل ميسي له لقب".

غير أن إدارة النادي قالت: "فخور بالتعاقد مع اللاعب علي محمد، أفضل لاعب أجنبي في البطولة".

أخبار ذات صلة

فرنسا تفكك خلية خططت لمهاجمة &#34;مسلمين ويهود&#34;

فرنسا تفكك خلية خططت لمهاجمة "مسلمين ويهود"

مقاتلة روسية تعترض طائرتين أميركية وسويدية

مقاتلة روسية تعترض طائرتين أميركية وسويدية

روسيا تكشف موعد تسليم صورايخ (إس-400) إلى تركيا

روسيا تكشف موعد تسليم صورايخ (إس-400) إلى تركيا

مفاعل ديمونا يقر بحصول حوادث وتسرب مواد إشعاعية

مفاعل ديمونا يقر بحصول حوادث وتسرب مواد إشعاعية

ليبرمان يشن هجوماً على نتنياهو.. ماذا قال؟

ليبرمان يشن هجوماً على نتنياهو.. ماذا قال؟

لابيد قد يخون غانتس للانضمام إلى ليبرمان

لابيد قد يخون غانتس للانضمام إلى ليبرمان

نتنياهو يُقرر حضور جلسة الاستماع في ملفات الفساد

نتنياهو يُقرر حضور جلسة الاستماع في ملفات الفساد

الخارجية الأمريكية: إيران لديها خيار واحد

الخارجية الأمريكية: إيران لديها خيار واحد

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

أبو النجا يؤكد على ضرورة حل قضية مبعدي كنيسة المهد

أبو النجا يؤكد على ضرورة حل قضية مبعدي كنيسة المهد

عريقات: القيادة تثمن مواقف الصين الثابتة من القضية الفلسطينية

عريقات: القيادة تثمن مواقف الصين الثابتة من القضية الفلسطينية

مجلس إدارة &#34;باديكو القابضة&#34; الجديد.. خبرات عالية وطاقات شبابية

مجلس إدارة "باديكو القابضة" الجديد.. خبرات عالية وطاقات شبابية

العوض: مخرجات ورشة المنامة ستكون ضعيفة وغير مؤثرة

العوض: مخرجات ورشة المنامة ستكون ضعيفة وغير مؤثرة

توتر شديد يسود سجن السبع بسبب تعنت إدارة السجون

توتر شديد يسود سجن السبع بسبب تعنت إدارة السجون

منصور: المجتمع الدولي مطالب بإدانة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن القدس

منصور: المجتمع الدولي مطالب بإدانة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن القدس

لمواجهة صفقة القرن.. الرئيس عباس يزور روسيا وفرنسا

لمواجهة صفقة القرن.. الرئيس عباس يزور روسيا وفرنسا

السيسي: تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وفق حقوق الفلسطينيين يقوّض الفكر المتطرف

السيسي: تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وفق حقوق الفلسطينيين يقوّض الفكر المتطرف

منوعات

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس &#34;بدون بطانة&#34;

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة &#34;بناتها&#34; خلال عطلتهما

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" خلال عطلتهما

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

عربي

الجزائر.. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة

الجزائر.. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة

مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة اليمنية

مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة اليمنية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني

سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني