عريقات: القيادة تثمن مواقف الصين الثابتة من القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على امتنان وشكر الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية للصين الشعبية لمواقفها الثابتة والمعلنة من القضية الفلسطينية.وشدد عريقات خلال لقائه بـ "قوة وي"، السفير الصيني لدى دولة فلسطين، على أن الأمن والسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 67، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين، والإفراج عن الأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.