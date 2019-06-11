شؤون فلسطينية

عريقات: منظمة التحرير لم تُفوض أحداً للحديث باسمها

عريقات: منظمة التحرير لم تُفوض أحداً للحديث باسمها
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلاً بموقف الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص، مضيفًا: "نُثمن عالياً هذا الإجماع الفلسطيني بالإنتصار لحقوقنا الوطنية المشروعة".

وأعرب عريقات، عن شكره العميق لموقف الإجماع الدولي في مجلس الأمن، والذي عارض مواقف الإدارة الأمريكية تجاه محاولات إسقاط حل الدولتين على حدود 1967، وقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود.

وشدد عريقات أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوض أحداً للحديث باسمها، ولا نريد أن نزايد على أحد أو ننتقص من مصالح أحد، ولكن وعلى ضوء قرارات الإدارة الأمريكية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال.

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