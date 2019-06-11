قيادي فلسطيني: على حماس الالتفاف حول الشرعية ومنع إقامة كيان بائس بغزة

دعا أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، حركة حماس للالتفاف حول الشرعية وإنهاء الانقسام باعتباره مؤامرة على القضية؛ لتمرير مشروع تغييب الهوية الفلسطينية، وإقامة كيان بائس في قطاع غزة.وقال الزق: إن الإجماع الفلسطيني على رفض ورشة البحرين التي دعت لها واشنطن بحضور اسرائيلي تأتي لشطب حقوقنا الوطنية السياسية والاقتصادية وللتطبيع مع اسرائيل وتجاهل الموقف الفلسطيني.وأضاف الزق، أن مزاعم واشنطن بأن الورشة ستدعم الفلسطينيين اقتصاديا هو تغطية لتمرير صفقة القرن التي تغيّب الحقوق السياسية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن رفض الورشة يجب أن يكون عربيًا ودوليًا أيضًا.