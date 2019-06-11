العوض: مخرجات ورشة المنامة ستكون ضعيفة وغير مؤثرة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض: إن ورشة البحرين إن عقدت ستكون مخرجاتها ضعيفة، ولن تستطيع ان تقدم شيئا، مشيرا إلى ان رفض عدد من الدول المؤثرة لهذه الورشة يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني الرافض لها ولصفقة القرن.وأوضح العوض، أن الكل الفلسطيني، على كافة المستويات يُدرك خطورة هذه الورشة التي تسعى، وفق تعبيره؛ لتحويل القضية الفلسطينية الى قضية اقتصادية انسانية، مؤكدا ان الحل السياسي للقضية المستند لقرارت الشرعية الدولية هو الحل الاساسي والوحيد.وأشار العوض، إلى ان اجتماعات للقوى الفلسطينية عقدت في الضفة وقطاع غزة لتنظيم فعاليات في كافة اماكن تواجد شعبنا رفضا لهذه الورشة، مؤكدًا ان الدبلوماسية الفلسطينية تتحرك على كافة المستويات منذ ان دعت واشنطن للورشة في البحرين.