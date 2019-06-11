عبد الكريم: مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تُحدد شكل العلاقة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، أن لورشة البحرين وظيفة سياسية بامتياز، وهي تعبئة الدعم من قبل قوى ودول عربية واقليمية معينة؛ لصفقة القرن، التي تعكف على طرحها الادارة الأمريكية والتي وجدت ترجماتها على أرض الواقع والتنفيذ لخطوات معادية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيًا السلطة الفلسطينية، لتحديد شكل العلاقة مع إسرائيل.وشدد عبد الكريم، في حديث إذاعي، على وجوب التمسك بالاجماع الفلسطيني الرافض لورشة المنامة، وما تنطوي عليه من وظائف وتعزيزه بخطوات ملموسة؛ لتعزيز دعوتنا للدول العربية جميعها مقاطعة تلك الورشة التي هي في الواقع اعلان عن التأييد والدعم لصفقة القرن حتى قبل أن يتم الكشف عن بقية محتوياتها من قبل الادارة الامريكية.وقال عبد الكريم: "يجب العمل أيضاً من أجل مجابهة هذه الصفقة بخطوات ملموسة ومحددة على قاعدة وحدة وطنية راسخة، تنهي الانقسام وتعزز اللحمة ووحدة الصف لكل القوى الوطنية والاسلامية، في اطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى قاعدة القرارات التاريخية التي اتخذتها مجالسها الوطنية ومجلسها المركزي خلال الأعوام الأخيرة وخاصة ما يتعلق بتحديد العلاقة مع إسرائيل".